Дима Билан не прочь съездить на «Евровидение-2007», чтобы «взять реванш»

Российский эстрадный певец Дима Билан, занявший второе место на "Евровидении-2006", не отказался бы выступить во второй раз на "Евровидении-2007". "Я согласен поехать во второй раз, если за меня проголосует совет, - заявил он "Комсомольской правде". - Я бы попытался взять реванш, думаю, получилось бы". Напомним, Дима Билан занял второе место на "Евровидении-2006" с романтичной балладой Never let you go. Певец набрал 248 очков в зрительском голосовании. Победитель конкурса определялся голосованием телезрителей. Высшую оценку российскому выступлению дали семь из 38 голосовавших стран - Латвия, Финляндия, Литва, Украина, Армения, Белоруссия и Израиль. Первое место заняла группа Lordi из Финляндии. После успешного выступления в престижном музыкальном конкурсе российский певец стал стоить почти вдвое больше. Отметим, в середине декабря в Белоруссии прошел второй отборочный тур кандидатов на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2007". В тройку лидеров вошли Диана Гурцкая, группа Project и Дмитрий Колдун. Последнему, кстати, помогает сам Филипп Киркоров. Молодой певец совсем недавно записал песню, с которой он собирается выступить на конкурсе. Запись прошла в Греции, куда молодой певец ездил вместе с Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым. Хотя недавно появились слухи, что якобы Киркоров собирается выступить на "Евровидении" от Болгарии, если Колдун не выйдет в финал в отборочном туре. Не собирается сдаваться и украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка), который третий год подряд выставляет свою кандидатуру на участие в музыкальном конкурсе. Напомним, конкурс "Евровидение-2007" состоится в Хельсинки (Финляндия). Полуфинал пройдет 10 мая, а финальная часть - 12 мая.