В Голливуде началась схватка за историю Литвиненко

Кинокомпания Columbia Pictures и режиссер Майкл Мэнн (Michael Mann) намерены составить конкуренцию компании Warner Bros. в деле экранизации истории бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает Variety, Columbia приобрела за 500 тысяч долларов права на книгу "Смерть диссидента", которую пишут вдова Литвиненко Марина и его друг Алекс Гольдфарб. Книга должна быть издана в мае 2007 года. Предполагается, что авторы расскажут историю Литвиненко и его шпионской карьеры в жанре политического триллера. Ранее сообщалось о том, что кинокомпания Warner Bros. приобрела права на экранизацию еще ненаписанной книги "История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона", автором которой является глава лондонского бюро газеты The New York Times, Алан Ковелл (Alan Cowell). Эта книга должна появиться на прилавках американских магазинов до конца 2007 года. Напомним, что Александр Литвиненко умер в одной из лондонских больниц от отравления большой дозой радиоактивного изотопа полоний-210. Расследование гибели Литвиненко параллельно ведут российские и британские правоохранительные органы.