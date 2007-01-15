Мадонна: похождения без трусов не приемлю

Мадонна считает, что для неё похождения без нижнего белья, как это делают Бритни Спирс и Линдсей Лоан, невозможно. Как сообщает газета “The Sun”, в одном из американских ток-шоу Мадонна сказала по этому поводу: ” Я приезжаю в Нью-Йорк и первое, что я слышу есть то, что больше никто не носит трусов. Это ужасно. Довольно холодно на улице.” Кроме того 48 летняя поп-икона довольна, что живёт в Великобритании и держится на дистанции от всей Голливудской скандальной суеты. Мадонна: ” Я живу в Англии и слышу обо всех этих историях самую малость. Я слушаю или читаю новости о королевсом доме.”