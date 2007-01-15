Дайнеко купила кровать для групповых утех

Как только рабочие закончили ремонт в новой квартире певицы Виктории Дайнеко, она отправилась по мебельным магазинам в поисках кровати для своей спальни. Обойдя более десятка салонов, певица наконец-то нашла то, что так давно искала – трехместный диван-кровать-трансформер. Нежно-коричневый трансформер из столетнего ливанского кедра раскладывается таким образом, что на нем могут одновременно спать сразу несколько человек. Необычная покупка обошлась певице всего в три тысячи евро. Правда, опробовать этот мебельный изыск Дайнеко пока не успела, вероятно, оставив это удовольствие на новоселье.