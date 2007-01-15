В Москве открылся Музей анимации

В Москве в малом фойе театра Наталии Сац открылся Музей анимации, передает радио "Культура". В нем открыта экспозиция, отражающая историю отечественной мультипликации, - где собраны куклы, декорации, отражающие рабочие фазы изготовления мультфильмов, макеты, рисунки, призы, дипломы. На открытии музея вместо полагающейся в таких случаях красной ленты известный художник Леонид Шварцман перерезал киноленту, говорится на сайте "Союзмультфильма", где подготовлен фотоотчет об открытии музея. Кроме того, на открытии был показан 5-минутный документальный фильм о киностудии "Союзмультфильм". "Примечательно, что этот ролик был смонтирован из пленки, которую нашли случайно и вот теперь есть возможность увидеть эксклюзивные кадры", - отметили в администрации музея. Также детей ждал подарок - компьютерная игра "Сам себе мультипликатор", с помощью которой они смогут создавать мультфильмы самостоятельно, попробовав себя в качестве художника-аниматора. Для посетителей музея - в основном детей в возрасте от 6 лет - подготовлена обзорно-познавательная и развлекательная программа. В ней предусмотрен показ мультипликационных сборников анимационных киностудий Москвы и мастер-классы с режиссерами, который покажет и откроет некоторые секреты киносъемок.