Дженифер Лопес: на MTV собственное шоу

Дженифер Лопес выпускает собственное шоу на телевидении. В США сегодня вечером (15.01) начинает транслироваться передача “Dancelife”, которую J.Lo продюсирует. Суть проекта на MTV: показать как шесть танцоров делают свою карьеру. Дженифер будет следить за тем, как они из новичков будут превращаться в звёзд. Дженифер объяснила своё желание непременно участвовать в проекте: она уж точно знает, что такое быть просто танцовщицей и мечтать о вершине славы. Так как её карьера именно с танцовщицы и началась.