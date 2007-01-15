Кто поедет на «Евровидение-2007»?

Столичная тусовка гадает, кто же поедет от России в Хельсинки. Между тем, в середине декабря прошлого года в Белоруссии прошел второй отборочный тур кандидатов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2007». В тройку лидеров вошли Диана Гурцкая, группа Progect и Дмитрий Колдун. Последний, кстати, совсем недавно записал песню, с которой он собирается выступить на этом конкурсе. Запись прошла в Греции, куда молодой певец ездил вместе с Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым. Троица уверена, что победу на «Евровидении» одержит именно Дмитрий Колдун, ведь не зря же ему помогает сам Филя. Хотя недавно появились слухи, что якобы Киркоров собирается выступить на «Евровидении» от Болгарии, если Колдун не выйдет в финал в отборочном туре. Не собирается сдаваться и украинский певец Данилко (он же - Верка Сердючка), который третий год подряд выставляет свою кандидатуру на участие в музыкальном конкурсе. Но у своих коллег Данилко вызывает лишь смех и жалость. Не отказался бы выступить во второй раз на «Евровидении-2007» и Дима Билан. - Я согласен поехать во второй раз, если за меня проголосует совет, - заявил «КП» он. - Я бы попытался взять реванш, думаю, получилось бы!