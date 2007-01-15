Викторию Бэкхем атаковали папарацци

Виктория Бэкхем уже подготовила всё для переезда семьи из Мадрида в Америку. Жена футбольной звезды Дэвида Бекхема по прилёте в аэропорт Лос-Анджелеса была “атакована” многочисленными папарацци. Телохранителям с трудом удалось очистить путь от назойливых фотографов. Бекхамы уже нашли подходящую виллу стоимостью около 5,5 миллионов долларов в Лос-Анджелесе для проживания, она расположена неподалёку от владений Тома Круза и Кэти Холмс. Дэвид И Виктория Бэкхем уже давно дружны с Томом и Кэти. Виктория прилетела для поиска подходящей школы для сыновей. Дэвид летом переходит играть из мадридского “Реала” в “Лос-Анджелес Гэлэкси” (Galaxy). Бывший капитан английской сборной подписывает контракт на пять лет с общим доходом 190 миллионов евро.