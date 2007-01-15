На Ксению Собчак свалились миллионы

Счастье есть, закончились затянувшиеся новогодние праздники. Часть шоу-бизнеса вернулась в Москву с горнолыжного курорта Куршевеля. Часть укатила за границу на моря. Но работа продолжается. Новость грядущей недели - Ксения Собчак наконец-то сливается воедино со своим западным прототипом Пэрис Хилтон. На нее свалились воображаемые миллионы! Этот понедельник Ксения проводит на Мосфильме, где работает русским голосом киношной героини Пэрис Хилтон. На сколько мне известно, обычно иностранные звезды не участвуют в выборе своих голосовых дублеров. Поэтому, наверняка, Пэрис не знает, кто ее озвучивает в России и не слышала голоса своего российского прототипа. Кстати, если помните, главного редактора в модном американском журнале Миранду Пристли в фильме "Дьявол носит Prado" в русскоязычной версии озвучивала Эвелина Хромченко – реальный главный редактор L'Officiel – Россия. Похоже, в российском кинопрокате стало модно приглашать на дубляж не профессиональных актеров, а реальных персонажей из жизни. Если так пойдет и дальше, то скоро киношных миллионеров будут озвучивать настоящие российские олигархи. А почему бы и нет? Главное ведь, чтоб было весело! В целом же, жизнь российских звезд протекает вяло. Но есть среди них и трудоголики, которые просто не могут обойтись без работы. Пока весь народ увлекался "чесом", певица Зара, например, снималась в своем дебютном видео. То же самое проделала и бывшая солистка группа "ВИА Гра" Анна Седакова, недавно пустившаяся в свободное плаванье. Еще забавная новость - певец Влад Топалов московской малоснежной зимой не теряет надежду на лучшее. На прошлой неделе он купил сноуборд и вместе с друзьями собирался освоить снежные склоны одного из подмосковных парков. Однако, природа предложила Владу совсем другой сценарий… в Москве в субботу с самого утра шел дождь. И если бы Влад в эти выходные встретил телеведущего Игоря Николаева, тот наверняка сказал бы певцу, что кататься на сноуборде нужно было ехать во Францию в Куршевель, откуда Игорь вместе со своими коллегами и олигархами вернулся буквально на днях. А гуляния на облюбованном русскими горнолыжном курорте были действительно бурные. Одним из номеров программы был концерт группы "Звери" (за который, по слухам, было заплачено 3000000 рублей). Прямо над головой выступающего Ромы висела огромная надпись: "Олигархический ерш дарит зверей простым людям", - а рядом с этим изречением красовался портрет гендиректора "Норильского никеля" Михаила Прохорова. А ведь совсем недавно в прессе писали, что Рома Зверь не поет заказняки… И напоследок. Стало наверняка известно, что в этом году певица Земфира выпустит диск с новыми песнями. В Москве есть люди, которые уже слышали некоторые песни с нового диска Земы. Они утверждают, что это будет самый лучший альбом певицы. И, кажется, это будет главное музыкальное событие в России 2007 года.