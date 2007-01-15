Диму Билана англичане перепутали с Басковым

Диму Билана едва не задавили разбушевавшиеся английские поклонники. Европейская популярность российского поп-лидера Димы Билана сыграла с ним злую шутку во время концерта в Лондоне на Трафальгарской площади в рамках фестиваля «Русская Зима». Английские фанаты, обезумевшие от мимолетного общения со своим кумиром, едва не задавили Диму Билана. Поклонники Димы вели себя настолько буйно и напористо, что охранникам с трудом удавалось сдерживать толпу. Самому же пораженному таким количеством внимания артисту пришлось скрываться от разбушевавшихся поклонниц под сценой и оттуда, пролезая между подпорками, выходить на площадку. - Дима всегда собирает аншлаги на своих концертах, но такой давки мы не видели очень давно, - поделилась впечатлениями продюсер Билана Яна Рудковская. – На Трафальгарской площади творилось настоящее безумие. Я считаю, что этот концерт стал очередным доказательством европейской популярности Димы. Ужин Кстати, накануне, во время торжественного ужина в честь открытия фестиваля, Дима удивил всех своей необычной просьбой. В завершение вечера, когда гости уже стали расходиться, певец вдруг не выдержал и неожиданно даже для организаторов вечера попросил: - Можно я спою? Так как этого никто не планировал, возникли проблемы с музыкальным сопровождением. - Не надо, - сказал Билан, поднялся на сцену и запел оперную арию на итальянском языке. - А что, Басков здесь? – переспрашивали гости, многие из которых к этому моменту уже перестали обращать внимание на сцену. Каково же было их удивление, когда за расступившимися людьми оказался Дима Билан. Ляля По своему обыкновению до и после концерта Билан посвятил время новым знакомствам. Часть своего первого вечера перед выступлением певец провел с Евгением Плющенко и Ириной Слуцкой, пишет "ТД". Спорт настолько заинтересовал Диму, что за разговорами с именитыми спортсменами он едва не опоздал на встречу со своей бывшей возлюбленной Лялей. И сильно из-за этого переживал, так как увидеться с ним захотела и мама девушки, которая сохранила теплые чувства к бывшему бойфренду дочери. Проведя несколько часов за дружеским ужином, Дима отправился на after-party по случаю открытия фестиваля.