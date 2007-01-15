Все о новом бойфренде Бритни Спирс (ФОТО)

Новый парень скандально известной певицы "настоящий джентльмен", который "не собирается купаться в лучах ее славы". Бритни Спирс нашла, что потеряла: нового бойфренда, который почти ничем не отличается от бывшего мужа Кевина Федерлайна. По крайней мере, теперь все знают, какие мужчины по вкусу Бритни Спирс (Britney Spears). Ее новый бойфренд - 25-летний Исаак Коэн (Isaac Cohen). Он – модель и актер. Правда, где он уже успел сыграть, не известно. Да и вообще, о парне известно немного. До появления знаменитой подружки в его жизни, Исаак вел блог на MySpace.com, в котором называл себя Исааком-Айзиком Коэном (Isaac "Eyezik" Cohen). Впервые пару сфотографировали вместе во время романтической прогулки на яхте у побережья Марина-дель-Рэй (Marina del Rey) в калифорнии 6 января этого года. На следующий день их видели в баре Whiskey Blue bar в отеле W Hotel в Лос-Анджелесе. Желтая пресса сразу же прозвала Исаака «вторым Кевином Федерлайном» - оба парня, действительно, очень похожи. Однако агент Коэна Брэнди Лорд (Brandi Lord) подчеркивает, что сходство может быть только внешним. Внутри Исаак якобы совсем не такой, как бывший муж Спирс, рэппер-неудачник K-Fed. Лорд сказал в интервью журналу People: «У него большое сердце, он из хорошей семьи и получил достойное воспитание. Он джентльмен». По словам Лорда, отношения между Бритни и Исааком «развились в последние месяцы». Агент также подчеркнул, что Коэн сознательно почти «не светится» рядом с Бритни, так как «не желает делать себе имя на ее славе». Источник: rkm.kiev.ua