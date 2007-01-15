Щербаков плачет о Полищук

Приехавший в Нижний Новгород на гастроли Борис Щербаков признался: «Перед спектаклем я каждый раз плачу». Щербакову сейчас стало тяжело играть. Дело в том, что он постоянно думает о своей коллеге и друге Любови Полищук. – Она была таким жизнерадостным человеком! – говорит Борис Васильевич. – И даже когда знала, что смерть близко, никогда не говорила об этом. Просто произносила загадочно: «Как много надо успеть!» Мне ужасно больно и стыдно, что я не поддерживал ее каждый день и в силу своей занятости часто забывал даже позвонить. Выходя на сцену, где мы играли столько лет, я не могу сдержать слез. И каждый раз думаю – сейчас развернусь, а она в гриме: «Боренька, не дуйся. Настоящая женщина должна заставлять мужчину ждать. Хоть всю жизнь!»