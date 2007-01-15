У Винокура украли фонограмму

Прямо перед концертом Владимира Винокура воры унесли из зала его дорогущий ноутбук стоимостью $4000. - Да мне даже не сам компьютер важен, - признался «Твоему ДНЮ» Владимир Натанович. – Там была ценнейшая музыкальная информация, восстановить которую будет крайне сложно. В ноутбуке артиста находился сценарий фактически всей его концертной программы. Владимир Натанович приехал в Екатеринбург и, не заезжая в гостиницу, отправился во Дворец молодежи - готовиться к концерту. Кража произошла, когда артист ушел в гримерку передохнуть. В зале в это время было около десяти человек - в основном работники дворца. Ноутбук Винокура стоял в середине зала на пульте звукорежиссера. Тот вышел покурить, а вернувшись, ноутбука не нашел. Началась паника. Но присутствующие говорили, что понятия не имеют, куда делся компьютер. Поиск Администратор позвонил знакомому кинологу, одному из лучших в городе. Ирина Иванова была в отпуске, но, услышав, что произошло, приехала не медля ни минуты. Ее собаке Унжеле дали понюхать чехол от ноутбука, и овчарка сразу взяла след. Сначала ходила по залу между рядами, потом след привел к комнате осветителей. А там случилось неожиданное: в комнате так густо пахло алкоголем, что собака растерялась и, похоже, почти опьянела. Но след не потеряла, привела людей к... служебному выходу из дворца. И след оборвался: видимо, ноутбук был увезен на автомобиле. Артист очень расстроился, но отменять концерт не стал, только задержал на часок, ведь пришлось воссоздавать сценарий и заново его выстраивать. Выйдя на сцену, Винокур извинился перед переполненным залом: - Дорогие мои уральские поклонники, простите, пожалуйста, что заставил вас так долго ждать. Но у меня произошло несчастье - украли компьютер с ценной информацией. Однако я не мог вас разочаровать - и поэтому я на сцене! Винокур не стал писать заявление в милицию, но выводы сделал серьезные: - Раньше я не пользовался услугами секьюрити, считал, что охранять особо нечего. А теперь, скорее всего, придется...