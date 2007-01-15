Шокирующее ограбление Стаса Пьехи

Для Стаса Пьехи новогодние праздники часто бывают связаны со всевозможными курьезами. Например, однажды певец встретил Новый год в пустом вагоне метро. А еще до того, как обрести популярность, Стас пережил поистине шокирующее новогоднее ограбление. На Новый год Пьеха-младший всегда старается выбраться в Санкт-Петербург, где обычно собираются все родственники молодого артиста и его знаменитой бабушки Эдиты Пьехи. Певица живет напротив концертного зала "Октябрьский", и 31 декабря дает традиционный праздничный концерт, пишет "Собеседник". "Однажды я решил не дожидаться конца выступления и ушел пораньше, - вспоминает Стас. - Поднялся в квартиру, открыл дверь, разделся, принял душ. Обернулся полотенцем, выхожу из ванной и слышу топот в коридоре. Ну, думаю, вот и наши вернулись. Без всякой задней мысли открываю дверь и... В лицо мне смотрит дуло автомата, и суровые мужики в форме приказывают: "Лицом в пол, быстро!" Однако Пьеха в экстремальной ситуации не растерялся. "Я не буду ложиться лицом в пол, потому что я Стас Пьеха", – отвечаю. Сам, конечно, в шоке – вообще не понимаю, что происходит, - рассказывает артист. - Люди в форме стали смеяться. "Посмотри на его лицо, – говорит один другому. – Он говорит, что Пьеха. Да какая он Пьеха!" Все это происходило до того, как Стас прославился на "Фабрике звезд", и молодого человека в лицо еще никто не знал. "И как назло, никто из родственников еще не вернулся с бабушкиного концерта, - делится воспоминаниями Пьеха-младший. - Кое-как сообразил показать документы. Суровые парни извинились, но все равно выписали штраф. За ложный вызов. Оказалось, я, когда открывал дверь, начисто забыл отжать кнопку сигнализации".