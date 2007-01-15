Британцы назвали прическу Элвиса Пресли хитом всех времен

Согласно проведенному среди британцев опросу, прическа Элвиса Пресли до сих пор считается "хитом всех времен". В составленном рейтинге легендарный певец, который родился блондином, но затем предпочел перекрасить волосы в черный цвет, занял первое место. На втором месте рейтинга – другая легенда, на сей раз кинематографа – Мэрилин Монро. В голосовании приняло участие четыре тысячи совершеннолетних британцев, которые определяли степень известности причесок знаменитостей. На третьей позиции расположилась актриса Одри Хепберн, ставшая популярной после выхода ленты 1961 года "Завтрак у Тиффани" (Breakfast At Tiffany's), сообщает Hollywood News. На четвертом месте рейтинга – принцесса Диана, которая, как известно, тратила на парикмахера более восьми тысяч долларов ежегодно. Пятерку лидеров замыкают дреды певца рэггей Боб Марли (Bob Marley). Рейтинг причесок – не единственный, который возглавил король рок-н-ролла после своей смерти. В 2005 году в четвертый раз подряд Элвис Пресли возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей. Тогда он "заработал" 45 млн. долларов благодаря выпуску двух DVD, телевизионных программ и двухчасового документального фильма о его жизни. Кроме того, не могут успокоиться и фанаты США. Согласно одному из проведенных опросов, около трети американцев полагают, что Элвис Пресли до сих пор жив. Кинопродюсер, писатель и актер Адам Мускевич даже предложил три миллиона долларов тому, кто сможет найти живого певца. Букмекерские конторы принимают ставки, оценивая шансы найти Пресли как 1000:1.