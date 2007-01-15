Американский ученый раскрыл секрет скрипки Страдивари

Чтобы выяснить, в чем состоит секрет самых певучих скрипок в мире биохимик из Университета Техаса Йозеф Нагивари, увлекающийся музыкой, подверг испытанию пять смычковых инструментов, в том числе два творения Страдивари и один – Гварнери. Как выяснилось, он заключается в химической обработке, которой подвергалось дерево в мировой столице по изготовлению струнных инструментов - Кремоне. Ученый провел магнитно-резонансные исследования и осуществил спектрографию в инфракрасном излучении, благодаря которым можно рассмотреть состав материалов почти на уровне молекул. Всего Нагивари сравнил пять инструментов, созданных в одно время, но в разных мастерских. Помимо скрипки и виолончели Страдивари (соответственно 1717 и 1731 годы) и скрипки Джузеппе Гварнери (1741 год) ученый подверг тестированию и скрипку парижского мастера Бернарделя (приблизительно 1840 год), а также скрипку лондонского мастера Генри Джея, созданную в 1769 году. Кроме того, он исследовал древесину клена, выработанную в тот же период, но происходящую из Боснии и Центральной Европы (древесину из этих бассейнов используют современные мастера). Но лишь в инструментах из Кремоны было обнаружено некое постороннее вещество – химический элемент, при помощи которого обрабатывали дерево перед тем, как превратить его в музыкальный инструмент. Таким образом, самые известные изготовители струнных инструментов Гварнери и Страдивари не обладали какими-то особенными познаниями в алхимии, пишет La Repubblica. Нагивари выдвинул гипотезу, согласно которой они, вероятнее всего, кипятили дерево в растворе воды с солями, чтобы защитить его от жука-точильщика и грибков. В результате этой обработки молекулярные связи в древесине разбивались и уплотнялись, но мастера, создававшие струнные инструменты, конечно же, в ту пору не могли знать об этом. Точный рецепт этого вещества не раскрыт. После завершения научных анализов Нагивари сам создал скрипку, промыв ее в соляном растворе. Результаты акустического теста сопоставимы с результатами тестов кремонских инструментов. "Истинная проблема, – говорит Карло Кьеза, эксперт по истории струнных инструментов, сам занимающийся их изготовлением, – состоит в невозможности объективным способом оценить качество скрипки. Тот же Страдивари создавал инструменты, которые звучали лучше, и инструменты, которые звучали хуже. Он использовал различные породы дерева. Трудно поверить, что секрет заключается в соляной бане". Необычная мягкость и мощь звучания этих скрипок объяснялась различными факторами: от лака, секрет которого мастера ревностно скрывали, до микроледникового периода, который обрушился на Северную Италию в XVI веке, что привело к увеличению твердости и плотности древесины. "Деревья в Восточных Альпах, – продолжает Кьеза, – срубались зимой и сплавлялись по реке. Деревья вылавливали уже в Венецианской лагуне, иными словами, в соленой воде".