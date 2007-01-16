Sony стала единственной отдушиной Майкла Джексона

Компания Sony/ATV Music Publishing, в которой известный американский исполнитель Майкл Джексон имеет собственную долю от реализации озвученных им композиций, является на сегодняшний день единственным источником его доходов, которые едва покрывают все долги певца. В связи с трудным финансовым положением исполнителя и снижением его популярности, фармакологическая компания, являющаяся собственницей сети аптек, в том числе и в Беверли-Хиллз, подала на Майкла Джексона (Michael Jackson) в суд, требуя возмещения убытков, которые были причинены ей нерегулярной оплатой счетов за лекарства. Представитель исполнителя заявил, что проблем на самом деле уже не существует и все вопросы решены с компанией во внесудебном порядке. Деньги на погашение всех своих долгов исполнитель по-прежнему берет в компании Sony, предоставляющей их ему в связи с правом собственности и совладения.