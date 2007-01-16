Виктория Бэкхем прилетела в США выбирать школу своим детям

В субботу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, приземлился самолет, на борту которого находилась жена футболиста Дэвида Бэкхема – Виктория. Спустившись с трапа, светская львица направилась сразу к черному спортивному автомобилю, проигнорировав журналистскую братию. Визит английской законодательницы мод в Америку состялся через два дня после того, как ее муж-легенда объявил о том, что планирует продолжить, а позднее и завершить свою карьеру в США. По словам одного из друзей Виктории Бэкхем (Victoria Beckham), пожелавший остаться неизвестным, супруга Дэвида прибыла на калифорнийский берег для того, чтоб выбрать дом, в котором будет жить семья и школу, где будут учиться сыновья.