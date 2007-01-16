Деми Мур станет мамой в четвертый раз

43-летняя актриса Деми Мур в четвертый раз беременна от своего мужа — 25-летнего актера Эштона Катчера. У Деми уже есть трое дочерей от первого брака с Брюсом Уиллисом — 18-летняя Румер, 15-летняя Скаут и 12-летняя Таллула. В интервью актриса призналась, что они с Эштоном давно мечтали завести парочку детей, и вот в семье уже ожидается пополнение. "Когда вы уже воспитали троих детей, то почувствуете себя способным воспитать еще дюжину, — говорит мать троих детей Деми Мур. — Какая уже теперь разница: трое, четверо или пятеро детей? Хотя для меня очень важно осознать, что я действительно дала все необходимое своим детям". Актриса добавила, что ее 25-летний супруг, несмотря на приличную разницу в возрасте, прекрасно справляется с задачей воспитания детей: "Он немного старомоден", — говорит Деми. И, наконец, звезда призналась, что роман с парнем почти вдвое младше нее, как и свадебная церемония, состоявшаяся в сентябре 2005 года, и до сих пор иногда кажутся ей чем-то нереальным. "Я думаю, это был счастливый случай для нас обоих. Судьба. Если бы кто-нибудь пару лет назад сказал мне: "В недалеком будущем ты выйдешь замуж за парня, который младше тебя на 18 лет, и будешь ждать четвертого ребенка, я бы покрутила пальцем у виска и сказала: "Ну что за бред!".