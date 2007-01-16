Дженнифер Лопес устала от тусовок

Дженнифер Лопес решила жить проще и скромнее после того, как вышла замуж за Марка Энтони. На днях знаменитая певица и актриса представила на суд публики свое новое танцевальное шоу на канале MTV, а также поведала о том, что устала от шумных тусовок и разгульного образа жизни. – Я поняла, что пришло время от этого отказаться, – сказала 36-летняя Лопес. – Я больше не хочу выходить куда-нибудь вечерами, как раньше. Мы с Марком домоседы. Мы оба любим музыку – это ведь огромная часть нашей жизни, – но мы особо не ходим по ночным клубам. Уже находились, хватит.