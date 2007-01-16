Никто не имеет ничего против «стройных» моделей на подиумах

Несмотря на растущее беспокойство общественности относительно появления в мире моды исключительно «стройных» моделей, похожих на узников концентрационных лагерей, законодатели моды посчитали, что в этом нет ничего страшного, однако, в то же время призвали людей относится с должным уважением к собственному рациону питания. Совет дизайнеров моды Америки, который является организатором мероприятия «Неделя высокой моды в Нью-Йорке», выступил с заявлением о том, что не станет чинить препятствий начинающим моделям в виде установлении специальных весовых индексов на массу тела, что делают в Европе. Проблематика «немощных» моделей всплыла с особой отчетливостью в сентябре прошлого года, когда одна из участниц оказалась настолько слаба, что была не в состоянии нести свой достаточно громоздкий наряд.