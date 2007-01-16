Известие о том, что Алла Пугачева прошла медобследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, взбудоражило публику. Так что же со здоровьем у Аллы Борисовны? Как нам стало известно, Алла Пугачева может теперь спокойно отправляться в Майами (по нашим сведениям, Примадонна ждала именно результатов обследования, чтобы принять окончательное решение — лететь ей отдыхать за океан или поостеречься нагрузок во время длительного авиаперелета). Обследование, о котором мы писали в субботнем номере, прошло с наилучшими результатами для Аллы Борисовны. Светила науки не обнаружили в состоянии российской звезды каких-либо тревожных симптомов. Похоже, сделанная в прошлом году в этом же центре операция на сосудах дала свой положительный результат. Потому медики и заверили Примадонну, что она может отправиться на отдых без опаски за свое самочувствие. Лео Бокерия лично позаботился о точности прогнозов. К слову сказать, появление певицы в клинике не обошлось без курьеза, пишет "МК". Визит Пугачевой был строго засекречен, поэтому предполагалось, что ее проведут к директору центра через служебный вход. Но персонал по забывчивости нарушил распоряжение, и потому полюбоваться звездой удалось всему персоналу, да и клиентам центра прямо на парадной лестнице. После того как Алла Борисовна покинула клинику, в ее стенах еще долго обсуждались не только внешность певицы и ее шикарные наряды, но и неповоротливый “Кадиллак”, лавировавший во дворе у входа, как огромный корабль.