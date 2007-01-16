Билана оставили без одежды

Диму Билана постигла участь Филиппа Киркорова, прошлым летом утерявшего чемодан с дорогими вещами. И если Киркоров потерял свое имущества во Франции, то багаж Димы Билана исчез при перелете из Лондона в Милан. В минувшие выходные артист выступал на фестивале "Русская зима" в Лондоне. Сразу после концерта Дима отправился в Милан, куда его пригласили на ужин с известным кутюрье Роберто Кавалли. Личные вещи певец сдал в багаж, но по прилету в Милан своего чемодана не обнаружил. В миланском аэропорту Билану сказали, что его багаж на борт самолета не поступал. "Диме сказали, что чемодан наверняка украли в лондонском аэропорту, - рассказали в пресс-службе певца. - Мол, они бессильны что-либо сделать. В багаже находилась очень дорогая брэндовая одежда". Сумму ущерба Билан оценил в 30 тысяч евро, пишет "Комсомольская правда". Сейчас певец обходит миланские бутики в надежде найти приличные вещи, в которых было бы не стыдно прийти на ужин к Кавалли. Кстати, Филиппу Киркорову повезло больше, и его чемодан отыскался довольно быстро. Многие даже говорили, будто певец придумал историю с пропаже, дабы подогреть интерес к собственной персоне.