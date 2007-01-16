Скончалась Alice Coltrane

На прошлой неделе, в пятницу, в 69-летнем возрасте в Калифорнии умерла джазовая пианистка Alice Coltrane. Урождённая Alice McLeod, пианистка начинала играть в церквях, но позже сотрудничала с такими джазовыми музыкантами, как Yusef Lateef, Kenny Burrell и Lucky Thompson. На неё оказал серьёзное влияние бибоп-музыкант Bud Powell. Она работала в квартете вибрафониста Terry Gibbs, когда в 1963 познакомилась со своим будущим мужем John Coltrane. В его группе она вскоре заменила пианиста McCoy Tyner. После скоропостижной смерти мужа, она стала управлять его наследием и архивами, выпускала альбомы под своим именем, изучала восточные религии. В 2001 года она стала одним из организаторов фонда имени John Coltrane, который распределяет среди молодых музыкантов стипендии. В прошлом году Alice выпустила последний альбом и иногда выступала вместе со своим сыном, тенор-саксофонистом Ravi Coltrane. Источник: www.specialradio.ru