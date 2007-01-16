В «Доме-2» худеют по кремлевской диете

16 января 2007, 12:26

Как сбрасывают вес звезды популярного проекта?
После новогодних праздников собственное отражение в зеркале перестало нравиться очень многим нашим соотечественницам. С учетом того, что до весны рукой подать, они стараются сбросить лишние килограммы. А как это сделать? Главная секс-бомба проекта «Дом-2» Алена Водонаева недавно подала пример всем российским женщинам, резко похудев. Мы решили узнать у нее, а также у ее коллег по проекту секрет стройности.  

Водонаевой помогают фрукты, кефир и нервозность

- Я ем все, что захочу и когда захочу. Могу позволить себе кушать даже ночью. На диете сижу только для улучшения здоровья. Например, если чувствую тяжесть в животе, то ем только фрукты, пью кефир... Это улучшает пищеварение. Сбрасываю вес только от нервов. Например, когда мы расстались с Маем, я похудела на шесть килограммов.

Боня жевала зелень с ужасными соусами

- Я очень люблю вкусно поесть. Слава богу, организм справляется и я не толстею. Так что ем все. Как-то, правда, села на диету - захотела почистить организм. Вычитала, что надо есть одни овощи и вообще не употреблять жиров. Вот и жевала какую-то зелень с ужасными уксусными соусами. Меня хватило на месяц, потом эта гадость в рот не лезла. И что характерно, за месяц мучений я ни на грамм не похудела!

Дашко пишет кулинарную книгу

- Очень эффективная диета. Она основана на подсчете углеводов и ограничении их потребления. Мне очень нравится табличка, в которой указано, в каком продукте сколько единиц углеводов содержится. Суточная норма - сорок единиц в день. Например, в мясе и мясных продуктах углеводы отсутствуют, в них содержатся только жиры и белки. А вот если ты съедаешь три помидорки, то уже набираешь десятку. Я сейчас пишу кулинарную книгу «Вкусная жизнь с Анастасией Дашко», где будет глава с рецептами блюд, которые можно есть людям, сидящим на этой диете.

Виктория Карасева питалась «подножным кормом»

- Лет в восемнадцать я решила похудеть. Вычитала в книжке овощную диету. Дней десять питалась «подножным кормом»: капустой, морковкой, свеклой... «Тяжелые» овощи и фрукты типа картошки и бананов исключила. А потом пришла в институтскую столовую, увидела пирожки с мясом и за один присест съела штук десять!

Пришлось сесть на другую диету. Первый день ешь пять картофелин, второй - белое мясо без кожицы, третий - йогурты, четвертый - яблоки, пятый - кефир. Я похудела на восемь килограммов! А чтобы потом сохранять вес, устраивала разгрузочные дни - пила только воду. Позже вообще исключила из рациона питания мясо и макароны. Ела много черного хлеба, сыра, морепродуктов.

Только на проекте я с диеты слезла: на «Доме-2» что привезут, то и ешь. Но я нашла способ не поправляться: весь день ничего не ем, только пью кофе, а вечером наедаюсь от души. Говорят, что это вредно, но я шикарно себя чувствую.

Антона Потаповича на диету посадила мама

- В школе я был ужасно толстый. Сначала я отказался от еды вообще - позволял себе какой-нибудь легонький салатик за весь день. Но тут вмешалась мама. Она сидела на разных диетах, но ей очень понравилось раздельное питание. Я ел два раза в день, отдельно овощи, отдельно мясо. И, конечно же, занимался спортом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять