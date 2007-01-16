В «Доме-2» худеют по кремлевской диете

Как сбрасывают вес звезды популярного проекта?

После новогодних праздников собственное отражение в зеркале перестало нравиться очень многим нашим соотечественницам. С учетом того, что до весны рукой подать, они стараются сбросить лишние килограммы. А как это сделать? Главная секс-бомба проекта «Дом-2» Алена Водонаева недавно подала пример всем российским женщинам, резко похудев. Мы решили узнать у нее, а также у ее коллег по проекту секрет стройности.



Водонаевой помогают фрукты, кефир и нервозность



- Я ем все, что захочу и когда захочу. Могу позволить себе кушать даже ночью. На диете сижу только для улучшения здоровья. Например, если чувствую тяжесть в животе, то ем только фрукты, пью кефир... Это улучшает пищеварение. Сбрасываю вес только от нервов. Например, когда мы расстались с Маем, я похудела на шесть килограммов.



Боня жевала зелень с ужасными соусами



- Я очень люблю вкусно поесть. Слава богу, организм справляется и я не толстею. Так что ем все. Как-то, правда, села на диету - захотела почистить организм. Вычитала, что надо есть одни овощи и вообще не употреблять жиров. Вот и жевала какую-то зелень с ужасными уксусными соусами. Меня хватило на месяц, потом эта гадость в рот не лезла. И что характерно, за месяц мучений я ни на грамм не похудела!



Дашко пишет кулинарную книгу



- Очень эффективная диета. Она основана на подсчете углеводов и ограничении их потребления. Мне очень нравится табличка, в которой указано, в каком продукте сколько единиц углеводов содержится. Суточная норма - сорок единиц в день. Например, в мясе и мясных продуктах углеводы отсутствуют, в них содержатся только жиры и белки. А вот если ты съедаешь три помидорки, то уже набираешь десятку. Я сейчас пишу кулинарную книгу «Вкусная жизнь с Анастасией Дашко», где будет глава с рецептами блюд, которые можно есть людям, сидящим на этой диете.



Виктория Карасева питалась «подножным кормом»



- Лет в восемнадцать я решила похудеть. Вычитала в книжке овощную диету. Дней десять питалась «подножным кормом»: капустой, морковкой, свеклой... «Тяжелые» овощи и фрукты типа картошки и бананов исключила. А потом пришла в институтскую столовую, увидела пирожки с мясом и за один присест съела штук десять!



Пришлось сесть на другую диету. Первый день ешь пять картофелин, второй - белое мясо без кожицы, третий - йогурты, четвертый - яблоки, пятый - кефир. Я похудела на восемь килограммов! А чтобы потом сохранять вес, устраивала разгрузочные дни - пила только воду. Позже вообще исключила из рациона питания мясо и макароны. Ела много черного хлеба, сыра, морепродуктов.



Только на проекте я с диеты слезла: на «Доме-2» что привезут, то и ешь. Но я нашла способ не поправляться: весь день ничего не ем, только пью кофе, а вечером наедаюсь от души. Говорят, что это вредно, но я шикарно себя чувствую.



Антона Потаповича на диету посадила мама



- В школе я был ужасно толстый. Сначала я отказался от еды вообще - позволял себе какой-нибудь легонький салатик за весь день. Но тут вмешалась мама. Она сидела на разных диетах, но ей очень понравилось раздельное питание. Я ел два раза в день, отдельно овощи, отдельно мясо. И, конечно же, занимался спортом.



