Скандал на «Золотом Глобусе»

Кемирон Диас и Джастина Тимберлейка устроителям “Золотого Глобуса” пришлось рассадить друг от друга. Это было накануне вечером (15.01.2007) в Лос-Анджелесе. По сообщениям американским медиа агентств организаторы решились на этот шаг, так как недавно распавшаяся пара чувствовала себя вместе на гала-представлении неуютно. Огранизатор Филип Берк (Philip Berk) сказал в интервью: ” Мы посоветовались с их представителем, чтобы быть в уверенности, что иного выхода нет, как только Кемирон и Джастина рассадить.” Кемирон Диас и Джастин Тимберлейк, после четырёх лет совместной жизни, на прошлой неделе официально подтвердили разрыв отношений.