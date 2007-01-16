Ужас! Малахов неизлечимо болен половой инфекцией

На днях Андрей обратился в одну из московских больниц, жалуясь на боли в печени и поджелудочной железе. Первыми Малахова осмотрели врачи приемного отделения. А после в 34-м инфекционном отделении у Андрея взяли множество анализов. - У Малахова обнаружили вирусный гепатит В. Болезнь опасная. Этот вирус почти не излечивается, его можно лишь «заморозить», заглушить препаратами, - сообщили сотрудники клиники. - Передается он только половым путем или через кровь. Медики назначили 35-летнему Малахову курс лечения, постоянно ставили капельницы, чтобы очистить кровь и печень. Однако уже через пять дней Малахов упросил врачей отпустить его домой, пишет «Комсомольская правда». - Он очень хотел отпраздновать старый Новый год вне больничных стен, - рассказали нам медики. Однако, по словам специалистов, после праздников телеведущему все же пришлось вернуться обратно в клинику. Мы позвонили Андрею. Вопрос о гепатите телеведущего изумил. Хотя факт визита в клинику он не отрицал: - 11 января я действительно был в больнице, делал витаминные уколы. Это уколы против старения. Человек в моем возрасте должен следить за своей внешностью. Могу вам сказать, я абсолютно здоров! Кстати, если бы я болел гепатитом, то выглядел бы совсем по-другому... - Конечно, он старается скрывать, что болен, - говорят медики. - Но симптомы даже внешне видны. Кожа у него желтоватая. На лице-то этого не видно - чем-то он замазывает. А шея вся желтая. Пока к Андрею не пускают никого из посетителей. Исключение сделали лишь для одной дамы, которая представилась сотрудникам клиники близкой подругой.