Евгению Миронову стало плохо прямо на сцене

Во время спектакля "Фигаро" у него резко подскочило давление. Отыграв примерно десять минут, Миронов закрыл глаза и опустился на пол. Несмотря на недомогание (актер объяснил, что у него болят почки), Евгений доиграл спектакль. Мама артиста рассказала журналистам "Московского комсомольца", что у Миронова просто подскочило давление. Возможно, причиной тому – переживания в связи с назначением на должность художественного руководителя Театра наций. Говорят, что коллектив театра не слишком обрадовался новому начальнику.