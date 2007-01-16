«Блестящая» спит с голубым

Прежде чем укатить отдыхать на море, Ксюша Новикова поделилась с подружками подробностями своей личной жизни. Солистка группы «Блестящие» в красках рассказала про своего нового друга, который доставляет ей немало удовольствия в постели. Причем новый любимый Ксюши всегда рад, когда она, возвращаясь поздно домой, приглашает того в спальню. А тот только этого и ждет, ведь его хозяйка весь день держит его взаперти, потому как опасается, что тот когтями раздерет мебель или стены в только что отремонтированной квартире. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», котенка породы «британский голубой вислоухий» Новикова купила себе в качестве новогоднего подарка в зоомагазине, что на Арбате. Тамошние продавщицы вспоминают, как обстоятельна была в выборе питомца Ксюша. Она сначала думала купить шиншиллу, но услышав, что грызун требует тщательного ухода, остановила выбор на котенке. Выложив за него сумму эквивалентную 600 долларов, Ксюша решила сразу купить ему и корма. Вот тут подбор рациона для нового члена семьи Новиковых у Ксюши сопровождался жесткой фотосессией с покупателями, которые узнали в ней певицу. После этого самые смелые фанаты с родителями донесли пакеты с консервами и сухим кормом до самого «мерса» Ксюши.