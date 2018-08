Пол МакКартни и Хизер Миллс примут участие в реалити-шоу

Легендарный экс-битл Пол МакКартни и его скандально известная жена Хизер Миллс появятся вскоре на нескольких реалити-шоу. Музыканта пригласили выступить в качестве судьи в проекте American Idol (на российском телевидении существует его аналог – "Фабрика звезд"), а Миллс примет участие в Dancing with the Stars (российские "Танцы со звездами"). Принимая участие в подобных проектах, оба, вероятно, пытаются заручиться поддержкой общественности в бракоразводном процессе, который проходит в настоящее время между Хизер Миллс и Полом МакКартни, сообщает World Entartainment News. Сообщается, что музыкант пока не дал своего согласия на участие в проекте американского телевидения, хотя сумма ему предложена не малая – за 90 минут шоу экс-битл может получить около 360 тыс. долларов. Хизер Миллс, в свою очередь, не останавливает частичное отсутствие одной из ног, и она готова выступить на льду в американском варианте британского шоу Strictly Come Dancing. На днях было принято очередное решение, касающееся отношений супружеской пары МакКартни-Миллс. Стало известно, что музыканта обязали выплачивать около четырех тысяч долларов еженедельно (согласно информации из других источников – ежемесячно) в качестве арендной платы за дом, где проживает супруга Пола МакКартни и их общая трехлетняя дочь, Беатрис. Кроме того, на днях Хизер Миллс заявила, что надеется на скорое разрешение вопросов относительно развода, после чего она "надеется больше никогда и ничего слышать о МакКартни".