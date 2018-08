Билана ограбили на Неделе высокой моды в Милане

Дмитрий Билан стал жертвой воров на Неделе высокой моды, которая проходит в Милане. Российский исполнитель лишился багажа, в котором находились дизайнерские вещи, компьютер и фотоаппарат. Ущерб певец оценил в 30 тыс. евро. В Милане Билан должен встретиться с Роберто Кавалли. Теперь ему приходится подыскивать себе наряд для похода в гости в бутиках. По разным данным, багажа певец мог лишиться в двух местах. По версии газеты "Твой день" Дима Билан стал жертвой воров из Вильнюса, где он накануне давал концерт. "Вылетая из Вильнюса, я знал, что багаж пропадет. Я надеюсь, что его все-таки найдут, хотя мне ничего определенного не сказали", - заявил музыкант. По версии "Комсомольской правды" Дима Билан лишился багажа в лондонском аэропорту, где он также выступал с концертной программой. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе российского исполнителя. В 2005 году Билан принял участие в отборочном туре "Евровидения", однако проиграл участнице "Фабрики звезд" Наталии Подольской. Седьмого марта 2006 года специальная комиссия, в состав которой вошли известные журналисты, продюсеры и музыканты выдвинула Диму Билана на конкурс "Евровидение-2006". С песней Never let you go и с 248 баллами он поднялся на второе место, чем повторил наивысшее достижение России в конкурсе. Кроме того, некоторое время назад Дима Билан заявил о своих планах спеть дуэтом с колумбийской певицей Шакирой, с которой он познакомился во время ее концерта в Москве. Продвижением российского певца в Европе и Америке якобы занимается продюсер Джеймса Брауна, известный как Superfrank.