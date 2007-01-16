Стас Пьеха: «Открываю дверь и вижу дуло автомата»

На Новый год я всегда еду в Питер, там вся наша родня собирается у бабушки. Эдита Станиславовна живет напротив концертного зала «Октябрьский», где по традиции каждый год 31 декабря дает праздничный концерт. Однажды я решил не дожидаться конца выступления и ушел пораньше. Поднялся в квартиру, открыл дверь, разделся, принял душ. Обернулся полотенцем, выхожу из ванной и слышу топот в коридоре. Ну, думаю, вот и наши вернулись. Без всякой задней мысли открываю дверь и... В лицо мне смотрит дуло автомата, и суровые мужики в форме приказывают: «Лицом в пол, быстро!» «Я не буду ложиться лицом в пол, потому что я Стас Пьеха», – отвечаю. Сам, конечно, в шоке – вообще не понимаю, что происходит. Люди в форме стали смеяться. «Посмотри на его лицо, – говорит один другому. – Он говорит, что Пьеха. Да какая он Пьеха!» Дело было до «Фабрики звезд», так что меня не узнавали. И как назло, никто из родственников еще не вернулся с бабушкиного концерта. Кое-как сообразил показать документы. Суровые парни извинились, но все равно выписали штраф. За ложный вызов. Оказалось, я, когда открывал дверь, начисто забыл отжать кнопку сигнализации.