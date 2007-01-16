Свадьба Заворотнюк и Жигунова

Одним из самых ярких событий 2007 года обещает стать свадьба Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова Хотя актер еще не разведен официально с Верой Новиковой, в конце 2006 года он преподнес звезде сериала «Моя прекрасная няня» обручальное кольца и не скрывает, что настроен весьма серьезно. Не стоит забывать и о том, что в 2007 году на экраны выйдет картина "Код апокалипсиса" в которой Анастасия сыграла агента спецслужб, сообщает cinema.km.ru. Не трудно предположить, что совпадение по времени этих двух важных событий в жизни актрисы привлечет к ней дополнительное внимание журналистов. Впрочем, от его недостатка Заворотнюк и так не страдает.