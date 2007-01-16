Макс Фадеев купил квартиру за $2 000 000

Под самый Новый год знаменитый продюсер Максим Фадеев сделал себе роскошный подарок в виде квартиры в элитной 40-этажке, что на Соколе. Шикарные апартаменты на одном из верхних этажей высотки обошлись cоздателю Глюкозы в $2 млн., пишет «Профиль». Хотя в «Продюсерском центре Макса Фадеева» не смогли подтвердить эту информацию, заявив, что «это частная жизнь, мы же можем комментировать только вопросы творчества и бизнеса», известно, что буквально за день до переезда выяснилось, что на этаже Фадеева до сих пор не подключена канализация. Знающие люди говорят, что элитное жилье с такими недоделками за такие деньги – это чересчур дорого.