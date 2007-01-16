Опасные развлечения Леонтьева

Свои новогодние каникулы Валерий Леонтьев вместе с супругой отправился в вояж по Центральной Америке. После нетрадиционного путешествия они вернулись к спокойной и размеренной жизни в своей вилле в Майами. Но именно здесь звезда российской эстрады встретился, по его словам, с "настоящим живодерством", пишет "Московский комсомолец" Дело в том, что недалеко от дома певца находится заповедник с крокодилами. В программу тура по заповеднику входит: путешествие на лодке по болотам с аллигаторами и посещение фермы. Там аллигаторов держат за жесткими сетками, что не выглядит слишком гуманным, а главное — предлагают туристам посетить магазин с сувенирами в виде раскрытых пастей крокодилов и сумочек с кошельками, сделанных из ценной кожи. "Это выглядит как настоящее живодерство!" — заявил Леонтьев после экскурсии. Скорее всего на крокодиловой ферме певца больше не увидят.