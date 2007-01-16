Jamiroquai дадут концерт на высоте 10 тыс. метров

Музыканты популярной Jamiroquai совместно планируют выступить с концертом в самолете, который будет планировать на высоте 10 тыс. метров. Мероприятие проходит в рамках рекламной кампании крупнейшего производителя сотовых телефонов Sony Ericsson. В самолете убраны сиденья, а также оборудована специальная сцена, на которой и выступит Jamiroquai. После необычного представления Jamiroquai, которое состоится на высоте 10 тыс. метров, организаторы шоу доставят участников мероприятия в один из отелей в стране, название которой представители Sony Ericsson намеренно держат в секрете надежде еще больше удивить своих гостей, сообщает официальный сайт группы Jamiroquai. Отлет состоится из аэропорта в Мюнхене, а музыканты начнут выступать, по заверению организаторов шоу, почти сразу после взлета. После концерта и приземления в "секретной" европейской стране, Jamiroquai дадут еще одно выступление, а после проведенной в отеле ночи, гостей отвезут домой (куда именно, не сообщается). Состоится мероприятие 27 февраля 2007 года. Группа Jamiroquai появилась в 1992 году. Название коллектива произошло от сочетания слов jam, сокращения от jamsession (внеплановое музицирование в произвольной форме) и Iroquai - названия индейского племени ирокезов. Изначально в группе состояли клавишник Тоби Смит (Toby Smith), басист Стюарт Зендер (Stuart Zender), барабанщик Ник ван Гелдер (Nick Van Gelder), гитарист Саймон Бартоломью (Simon Bartholomew) и виброфонист Уоллис Бучанан. С тех пор группа выпустила несколько альбомов и синглов, коллектив же полностью изменился, и из основного состава остался лишь основоположник Jamiroquai Джейсон Кей (Jay Kay).