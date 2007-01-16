Beyonce поддержала Whitney Houston

Beyonce Knowles вступилась за своего кумира Whitney Houston. Певица выразила сочувствие в адрес происходящего с Уитни. "Я считаю, что никто не имеет право критиковать Хьюстон за проблемы с наркотиками и в ее семейной жизни с Bobby Brown. С самого первого дня ее славы многие стали требовать от Уитни невозможного, и все это время она жила под давлением общественности" - размышляет Бейонсе. "Попасть в неприятности крайне легко, - продолжает Ноулс, - особенно если ты женщина. Выжить в шоу-бизнесе и построить прочную музыкальную карьеру для женщины - это титанический труд. Я до сих пор храню автограф Уитни, который получила от нее еще ребенком, и вспоминая всю славу и величие Хьюстон тех времен, мне не хочется думать о том, что происходит с ней сейчас!" Источник: www.specialradio.ru