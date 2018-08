Робби Уильямс переоделся в Уму Турман для своего нового клипа

Британский певец Робби Уильямс переоделся в платье актрисы Умы Турман, в котором она принимала участие в съемках культовой картины Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Клип на песню Madonna был снят Йоханом Ренком, который работал над видео Hung Up. Это единственная связь между королевой поп-музыки и клипом Робби Уильямса. Клип по мотивам песни Madonna создавался при поддержке популярной группы Pet Shop Boys в Лос-Анджелесе в перерыве между концертами, которые Робби Уильямс дает в рамках мирового турне, сообщает The Sun. В видео Madonna Робби Уильямс появляется в черном платье, с ярко накрашенными губами и обведенными черной тушью глазами. В видео также участвует шурин Кортни Кокс ("королевы наркотиков", как ее называют британские СМИ), что также добавляет, по мнению обозревателя The Sun, странности в клип. Робби Уильямс нередко удивляет поклонников своим творчеством. Так, например, некоторое время назад его песня Angels стала участником своеобразного рейтинга, составленного ученым из бристольского университета. После проведения исследования оказалось, что она входит в десятку "самых печальных песен на свете". Робби Уильямса можно назвать одним из самых дорогих артистов современности: контракт с EMI на право выпуска пяти его альбомов был оценен в 150 млн. долларов, а по данным BBC, Робби Уильямс является самым "продаваемым" исполнителем начала 21 века в Великобритании. Кроме того, к концу 2003 года Робби уже был обладателем 13 премий Brit Awards (этот рекорд пока не удалось побить никому).