Алсу заразила близких

Певица Алсу призналась, что не может спокойно отдыхать, если рядом нет ее маленькой дочери Сафины. Сразу после празднования Нового года она вместе с мужем полетела отдыхать на Гавайи. Но скоро Алсу засобиралась назад в Лос-Анжелес, где осталась ее дочь. "Вернулись раньше времени, так как я поняла, что не могу расслабиться без Сафинки, ужасно скучала!" - говорит певица. Поделилась Алсу и тем, каким именно было у нее в этом году новогоднее торжество: "На сам Новый год мы были в Лос-Анджелесе, справляли в узком семейном кругу. Родители и сестра Яна, мамина подруга с сыном и врач, который принимал роды..." "Отметили прекрасно, спокойно и без приключений, - продолжает Алсу. - Уже третий год подряд пишу на бумажке свое заветное желание и на Новый год, ровно в 12 часов, поджигаю ее, бросаю пепел в шампанское и до дна всю эту смесь выпиваю! 2 предыдущих года желания сбывались, так что, надеюсь, в этом году тоже получится. Заразила этой традицией всех за столом, и вообще, чуть не устроили пожар со всеми этими поджиганиями бумажек!"