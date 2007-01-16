В Украине «задавят» российскую музыку?

13 общенациональных украинских радиостанций намерены с 19 января исключить из своего эфира музыку ряда российских авторов и исполнителей в знак протеста против политики организации «Украинской музыкальной издательской группы» (УМИГ), представляющей авторские права ряда артистов. Как сообщил директор телерадиокомпании «Русское радио – Украина» Сергей Кузин на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник в Киеве, УМИГ требует выплаты авторских вознаграждений в значительно большем размере, чем другие аналогичные агентства, несмотря на то, что у каждой радиостанции уже есть договора с другими организациями по управлению авторскими правами. Исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Катерина Мясникова отметила, что при среднем размере авторского вознаграждения на украинском рынке в 2% (на мировом рынке - 2-4%), УМИГ требует выплат в размере 8%. «На данный момент мы уже имеем ряд судебных исков с требованием запретить трансляцию произведений таких групп и исполнителей, как Земфира, «Уматурман», Валерия и другие», - сообщила она. «Я обращаю ваше внимание, что все радиокомпании-члены ассоциации оплачивают авторские вознаграждения», - подчеркнула Мясникова. Она отметила, что радиостанции готовы к переговорам с УМИГ и протестуют лишь против той формы отношений, когда эта организация сначала подает в суд, а лишь затем обращается к руководству радиокомпании, передает «Интерфакс-Украина». По ее словам, в суды поданы около 20 исков, а в конце 2006 года появились первые подобные иски к региональным радиостанциям. Она сообщила, что Независимая ассоциация телерадиовещателей направила письма тем российским исполнителям, вокруг чьих произведений ведутся судебные разбирательства, с разъяснением ситуации, надеясь, что «эти исполнители сами не заинтересованы в том, чтобы их интересы на украинском рынке представляли подобные компании». Кроме того, по словам Мясниковой, ассоциация обратилась к Кабинету Министров и Верховной Раде с просьбой внести изменения в законодательство Украины, которые бы определяли право радиокомпаний работать лишь с одной организацией управления авторскими правами по своему выбору.