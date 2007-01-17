Наоми Кэмпбелл признала себя виновной

Cупермодель Наоми Кэмпбелл пошла на сделку с правосудием Во время слушаний в окружном суде Манхэттена она признала себя виновной в нападении на человека. Как сообщают местные СМИ, Кэмпбелл обвиняли в том, что 30 марта минувшего года она ударила свою горничную Ану Сколавино мобильным телефоном по голове, причинив ей серьезные повреждения: женщине пришлось накладывать швы. "Я швырнула мобильный телефон, он ударил Ану, – сказала супермодель. – Это был несчастный случай, так как я не собиралась навредить ей". Учитывая признание подсудимой, суд постановил, что скандально известная модель должна выплатить потерпевшей компенсацию за медицинские расходы в размере 363 долларов. Кэмпбелл также приговорили к пяти дням общественных работ и обязали посещать специальные занятия для людей, подверженных вспышкам гнева. РИА "Новости" отмечает, что в случае, если бы 36-летняя Наоми не признала себя виновной, ей грозило бы тюремное заключение от года до семи лет.