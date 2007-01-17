Вновь открыто дело о плагиате в «Коде да Винчи»

Два историка, которые в апреле проиграли Дэну Брауну дело о плагиате в "Коде да Винчи", подали во вторник на апелляцию Напомним, высокий суд Лондона в апреле отказал в удовлетворении иска писателей Майкла Бэйджента и Ричарда Лея в связи с "Кодом да Винчи". Они утверждали, что Браун взял за основу своего произведения идею их собственного бестселлера под названием "Святая кровь и святой Грааль". Писатели заявляли, что автор "Кода да Винчи" присвоил центральную тему их книги – по сути дела, документального исследования, в котором приводились аргументы в пользу того, что Иисус Христос и Мария Магдалина состояли в браке и имели ребенка и что их потомки до сих пор живут на нашей планете. В новом исковом заявлении истцы ратуют за то, чтобы вердикт суда был отменен. Их адвокат Джонатан Райнер Джеймс заявил, что судья ошибся, проигнорировав идею о том, что "центральная тема" их исторического труда была использована как минимум в шести частях "Кода да Винчи". Отметим, вынося решение, судья Питер Смит постановил, что центральная тема слишком "обща и абстрактна", чтобы быть защищенной от плагиата. Браун, который вызван в суд в качестве свидетеля на прошлом суде, заявлял, что писатели могут использовать исторические работы для своих произведений. На новый суд Браун вряд ли придет. Вердикт суда может быть оглашен в пятницу, а письменный текст решения появится несколько позже, передает Reuters.