Дженни Шимицу объявила о связи с Мадонной

Фотомодель и актриса Дженни Шимицу когда-то вызвала настоящий скандал, заявив, что состоит в интимных отношениях с Анджелиной Джоли Теперь же выяснилось, что ненасытная дамочка, которую представители секс-меньшинств в 2005 году назвали самой сексуальной женщиной, изменяла голливудской красавице с другой знаменитостью – Мадонной. Джоли никогда не скрывала своей бисексуальной ориентации и, когда Шимицу впервые выступила со своими откровениями, заявила: "Я влюбилась в Дженни в тот самый момент, когда ее увидела". Daily Mail сообщает, что вскоре Шимицу снова потрясет мир своей откровенностью: модель готовит книгу воспоминаний, в которой, в частности, расскажет о том, как была "секс-рабыней" Мадонны. "Я была ее «скорой помощью», доступной в любое время дня и ночи для сексуальных наслаждений", – признается Шимицу.