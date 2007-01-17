Прада испугала Дьявола

17 января 2007, 11:35

Надо отдать должное великой женщине от моды, Миучче Прада: она всегда была флагманом самых актуальных и передовых идей в дизайне одежды. Но на нынешней сессии Мужской Недели Моды в Милане, она явно где-то ошиблась или слишком самонадеянно предполагает, что создала очередной стилистический шедевр. То, что она сделала для мужчин, вообще с натяжкой можно назвать одеждой, и уж тем более определить стиль данной коллекции. От «великих» всегда ждешь откровения. Ждешь, что они приятно удивят, заставят задуматься над своим внешним видом и, возможно, пересмотреть состояние личного гардероба. Особенно ждешь этого от Prada, но не на этот раз. Дикие шубки, свитерки из неведомого, явно «умершего не своей смертью» зверя, треники со штрипками и обувь «на голую ногу», как многозначительный кивок в сторону нашего с Вами советского прошлого. Только ленивый (или дальновидный!) из плеяды известных модельеров не сделал для мужчин брюки-скинни, но у госпожи Миуччи они получились наиболее пошлыми и убогими, в сочетании со свитерами из «волосатого» махера дичайшей цветовой гаммы и головными уборами, напоминающие мохнатые шапочки для плаванья. Заслуживают отдельного внимание шубы из меха ондатры, скроенные «по чужому плечу»: или слишком широко, или слишком узко. Для полноты ансамбля модельер предлагает ондатровое безумие сочетать с вязаными перчатками до локтя и классической лакированной обувью, обязательно без носков на ногах. Страшно представить, что такие «ряженные чебурашки» будут дефилировать следующей зимой где-нибудь в районе Третьяковского и Тверской. Очень важно, когда создаешь одежду для мужчин, не переступить тонкую грань между дозволенным и пошлым. Новая зимняя коллекция от Prada далеко шагнула за грань, и не стоит сомневаться, что Дьявол ни за что не надет этой зимой Прада.

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