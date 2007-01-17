Наоми Кэмпбелл уволила агента, с которым работала 15 лет

Скандально известная чернокожая супермодель Наоми Кэмпбелл решила кардинально изменить дальнейший ход своей карьеры. Репутация длинноногой девушки в последнее время оказалась изрядно подпорчена постоянными появлениями в прессе неприятных новостей об избиении ею своих ассистенток и горничных, в связи с чем нуждается в срочной реабилитации. В том числе и с этой целью Кэмпбелл отказалась от услуг своего давнего бизнес-агента Кэрол Уайт, с которой супермодель вот уже 15 лет связывали тесные дружеские и деловые отношения. Официальной причиной увольнения была названа недостаточно профессиональная работа – в 2006 году Наоми Кэмпбелл практически не принимала участие в крупнейших неделях моды. Поговаривают, что 36-летняя супермодель планирует сенсационное возвращение на подиум в 2007 году и готова подписать контракт с менеджером, специализирующимся на карьере голливудских звезд. От него Наоми ждет помощи в смене имиджа.