Новогодние цены на «Океан Ельзи» и «ВВ» поднялись

Вообще-то, новогодние цены на рок-артистов сейчас резко подпрыгнули. Взять хотя бы "Океан Ельзи", который выступал в этот Новый год за 60 тысяч евро. Где играли "Океаны" — неизвестно. Однако выяснилось, что год назад Вакарчук пел в Западной Украине за гораздо более скромный гонорар. Говорят, всему виной группа "Звери". Обычный "звериный" сольник в киевском Дворце спорта стоил 30 тысяч долларов, а "океанический" — всего 15. Вакарчуку со товарищи это не понравилось, и они решили поднять цены на все свои выступления. Зато "Вопли Видоплясова" отыграли на западноукраинском курорте "Буковель" всего за 35 тысяч долларов.