Обморочная роль Эппле (ФОТО)

Съемки некоторых сцен, проходившие на Черном море в сентябре, обошлись Жанне Эппле очень дорого. Актриса реально рисковала своим здоровьем! - Температура воды была около семнадцати градусов, - вздыхает актриса. - А по сюжету я должна радостно плескаться в море. Около часа провела в воде со своей пожизненной пневмонией, пока снимали дубли. В результате на берегу, к ужасу всей съемочной группы, я бухнулась в обморок. Мне даже страшно представить, что было бы, если бы приступ настиг меня в море... Мы постоянно снимали летние эпизоды - при температуре, близкой к нулю!