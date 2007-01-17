Линда сняла «Любовь в конверте»

Съемки на песню певицы Линды «Любовь в конверте» прошли в Греции во время рождественских каникул. Режиссером клипа стал продюсер последнего альбома Линды – Стефанос Корколис. Съемки проходили неподалеку от древнего города Олимпия, на берегу моря, пишет Intermedia. По словам представителей Линды, «клип полностью передает смысл песни, в нем смешивается огонь, любовь и страсть, но четкой сюжетной линии нет». Кроме того, в Греции были записаны два новых варианта песни «Меченая» совместно с известной греческой группой Going Through. В России песня выйдет на английском языке, в Греции – на греческом.