ШОК! Юля Савичева опять сорвала голос. Навсегда?!

У Юли Савичевой опять проблемы с голосовыми связками. Певица недавно сорвала голос на одном из заказных концертов в московском клубе. Девушка так распереживалась, что расплакалась прямо на сцене. Не успев долечиться после серьезной травмы голосовых связок, полученной на съемках клипа, Савичева снова подвергла свой организм тяжелому испытанию. На корпоративной вечеринке крупной сотовой компании, куда Юля приехала выступить за $10 000, певица, как всегда, пела вживую. В какой-то момент ее голосовые связки не выдержали. Во время исполнения хита «Высоко» Савичева не смогла «вытянуть» сложный припев и расплакалась прямо на сцене. Чтобы восстановить голос, Савичевой теперь придется выпивать каждое утро по сырому яйцу. - Меня предупреждали, что надо долечиться до конца, а мне все не терпится дать побольше концертов, побеситься на сцене, поорать, - грустным полушепотом призналась Юля. - На Новый год еще добавила масла в огонь: выпила много алкоголя, хотя это строго запрещено! Юля Савичева в этом году осуществила свою мечту последних лет – прилетев в Москву за час до Нового года, она успела добраться домой, чтобы поднять шампанское вместе с курантами. Под елкой, которая она нарядила сама за несколько дней до этого, ее ждало немало подарков. Наряду с большим запасом конфет и шампанского, там был громадный плюшевый заяц, ультрафиолетовые лампы для загара и многое другое. Наибольший восторг у Савичевой вызвал портативный DVD-проигрыватель, который певице подарил ее возлюбленный. «Это просто суперштука! Он такой небольшой, типа ноутбука, так что я беру его с собой на все гастроли, – рассказывает она. – Больше всего я люблю комедии. На днях посмотрела на этом проигрывателе фильм про Бората – никогда еще так не смеялась!»