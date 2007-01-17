Голливуд провел репетицию «Оскара»

Очередная, 64 по счету церемония вручения наград "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе. Эта премия является второй по значимости в кинематографическом мире и традиционно воспринимается как репетиция "Оскара". В номинации "Лучший фильм года" победил "Вавилон" режиссера Алехандро Иньярриту. Награду создателям ленты вручил губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который явился на церемонию на костылях, так как недавно перенес операцию из-за перелома ноги. Лучшим мюзиклом жюри признало фильм "Девушки мечты", главную роль в котором сыграла солистка группы "Destiny`s child" Бейонсе Ноулз. Кроме "Девушек мечты" на награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" претендовали еще фильм "Борат", "Дьявол носит Prada", "Маленькая мисс счастье", "Здесь курят". Лучший фильм на иностранном языке - "Письма с Иво Дзимы", снятый известным американским актером и режиссером Клинтом Иствудом на японском языке. Главную роль в этом фильме играет американский актер японского происхождения Кен Ватанабе. Мультфильм "Тачки" получил "Золотой глобус" как самый лучший анимационный фильм. Он обошел таких конкурентов, как "Делай ноги" и "Дом-монстр". Награду за лучшую режиссерскую работу получил Мартин Скорсезе с фильмом "Отступники". В этой категории соревновались также Клинт Иствуд (два фильма - "Флаги наших отцов" и "Письма с Иво Дзимы"), Стивен Фреарс и Алехандро Иньярриту. Американская актриса Хелен Миррен получила сразу две премии "Золотой глобус" - за главную женскую роль в телесериале "Елизавета I" и за главную женскую роль в фильме "Королева". Лучшим исполнителем мужской роли стал актер Форест Уитэйкер, сыгравший в фильме "Последний король Шотландии", а лучшим комедийным актером назван Саша Коэн (фильм "Борат"). Лучшую женскую роль в комедии сыграла Мерил Стрип, получившая "Золотой глобус" за "Дьявол носит Prada". Актеры Джереми Айронс и Кира Седжвик также стали лауреатами премии "Золотой глобус". Айронс сыграл роль второго плана в сериале "Елизавета I". Кира Седжвик получила награду за игру в сериале "Доводчик" ("Closer"). Дженнифер Хадсон получила "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в кинофильме "Девушки мечты" ("Dreamgirls").Актер Хью Лори, известный в России по сериалу "Дживс и Вустер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, сыграв в телесериале "Хаус" ("House"). Знаменитый актер-комик Эдди Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшее исполнение мужской роли второго плана в фильме "Девушки мечты" ("Dreamgirls"). Лучшим киносценарием стал сценарий к фильму "Королева" ("Queen"). Премия за лучшую песню к фильму присуждена певцу Принцу за композицию к полнометражному мультфильму "Делай ноги" ("Happy feet"). Лауреатом кинопремии "Золотой глобус" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие развлекательной индустрии" стал известный актер Уоррен Битти. Как передает РИА "Новости", награду Битти вручил актер Том Хэнкс.